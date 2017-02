Beker met grote oren, ook bij de vrouwen niet meteen in Brussel

Ook in 2019 zullen we geen finale van een Europees toernooi te zien krijgen in ons Belgenlandje. Ook niet bij de vrouwen, want daar is ook geen Belgische stad kandidaat. Waar de finale dan wél zal worden gespeeld? De kandidaten.

In 2017 wordt de finale in Cardiff, Wales gespeeld. Volgend jaar zal de finale zo plaatsvinden in Kiev. Maar vanaf 2018-2019 zijn er veel meer mogelijkheden.

Sinds dat seizoen is het namelijk geen verplichting meer voor de vrouwenfinale om in dezelfde streek als de mannenfinale te worden gespeeld.

Zes steden stelden zich kandidaat om de finale te hosten: Madrid (net als de mannen), Praag, Boedapast, Astana, het Litouwse Kaunas en Glasgow.