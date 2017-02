Vanhaezebrouck heeft lof voor Tottenham-Belg: "Hij is één van de belangrijkste spelers"

Foto: © photonews

Vanavond kijken AA Gent en Tottenham elkaar opnieuw in de ogen. Deze keer in het mythische Wembley. In Gent maakte één speler van Tottenham echt indruk, dat is Vanhaezebrouck niet vergeten.

Moussa Dembélé speelde een ijzersterke wedstrijd, maar zou volgens Engelse media wel eens niet in de basis kunnen staan in de terugwedstrijd. "Dembélé is één van de belangrijkste spelers voor Tottenham", stak Vanhaezebrouck zijn lof niet onder stoelen of banken.

Zonder hem zouden ze het niet zo goed doen als nu -Hein Vanhaezebrouck

"Zonder hem zouden ze het niet zo goed doen als ze nu doen. Hij speelt een erg belangrijke rol in hun team." Ook de spelers van Gent waren vol lof na de heenwedstrijd. "Zijn rust aan de bal is fenomenaal, ik kan heel veel van hem leren", aldus Dejaegere.

"Dembélé was de echte kracht van dit team", gaf Mitrovic aan. "Kane en Alli zijn ook goed, maar hij is de beste." Bekijk hier nogmaals het mooie filmpje van het applaus waarmee de Gent-fans Dembélé in de heenwedstrijd geëerd hebben.