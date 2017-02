Ranieri: "Het was een genoegen en een eer om met jullie kampioen te zijn"

Leicester City, huidig kampioen van Engeland, stelt dit seizoen erg teleur. Het ontslag van Claudio Ranieri hing daarom in de lucht, en donderdagavond gebeurde het dan ook. De coach schreef een brief over zijn tijd bij Leicester.

"Gisteren is mijn droom uiteengespat," staat er in het statement van Ranieri. "Na de euforie van afgelopen seizoen en na bekroond te zijn tot kampioen van Engeland droomde ik dat ik voor altijd bij Leicester zou blijven, de club waarvan ik houd."

Hij gaat verder met een gevoelg van gelukzaligheid. "Jullie hebben me vanaf dag één in jullie hart gesloten en hielden van me. Ik hou ook van jullie. Niemand kan van ons afnemen wat we hebben bereikt. Ik hoop dat jullie er elke dag aan denken en dan een lach hebben, net als ik. Het was een tijd van verwondering en gelukzaligheid die ik nooit zal vergeten. Het was een genoegen en een eer om met jullie kampioen te zijn."