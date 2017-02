Vanaken is helemaal terug, dat zag ook zijn coach: "Groeien naar ..."

Club Brugge maakte in Jan Breydel de nodige indruk tegen Zulte Waregem. De 5-0 was al bij al niet overdreven, met dank ook aan Hans Vanaken - eindelijk op weg naar zijn beste vorm.

"Als hij vrijheid krijgt, dan kan hij voetballen", vatte ook Wesley Sonck op 11 Live de wedstrijd van een erg sterke Hans Vanaken prima samen. Ook coach Michel Preud'homme was vol lof: "Hij groeit stilaan naar zijn beste vorm. Ik vond hem op Lokeren al erg goed, die lijn heeft hij ondertussen doorgezet."

En de middenvelder zelf? Die kon er ook wel om lachen. "Ja, ik ben wel tevreden van mijn wedstrijd. Het liep goed en een assist kunnen bijschrijven doet altijd deugd", was Vanaken duidelijk. "Ik wil klaar zijn voor de play-offs en het gaat nu echt wel de goede richting uit daartoe."

"We wilden ook als ploeg laten zien dat we klaar zijn voor de play-offs en dat hebben we toch wel laten zien tegen Zulte Waregem. Zij wilden snel druk zetten en hebben misschien verkeerd gegokt, want het had nog meer kunnen zijn dan 4-0 ook in de eerste helft. We waren al op play-off 1-niveau en we willen nog beter worden."