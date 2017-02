Verrassing in selectie Lokeren: deze man kan dit weekend zijn debuut maken

Sporting Lokeren neemt het zaterdagavond op tegen KAS Eupen. Een wedstrijd waarin nog bitter weinig op het spel staat. Lokeren heeft niets meer te winnen of te verliezen, Eupen is zo goed als zeker van het behoud.

In zijn wedstrijdselectie heeft Runar Kristinsson overigens plaats voor een verrassing. Mohamed Ofkir maakt namelijk voor het eerst sinds zijn komst naar Sporting Lokeren deel uit van de wedstrijdkern.

Lokeren nam Ofkir in januari over van Lillestrom, de ex-club van Kristinsson. Omdat de vleugelaanvaller nog met blessureleed sukkelde, kon hij zijn debuut voor zijn nieuwe club nog niet maken. Wellicht start Ofkir tegen Eupen op de bank, maar een invalbeurt is niet uitgesloten.

De volledige selectie:

Doelmannen: Verhulst, Copa, De Wolf

Verdedigers: Maric, Skulason, Galitsios, Ninaj,

Middenvelders: Terki, Persoons, Rassoul, Jambor

Aanvallers: Bolbat, Miric, Martin, Straetman, Hupperts, De Sutter, De Ridder, Ansah, Ofkir

Geblesseerd: Overmeire, Ticinovic