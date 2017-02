De Belgische coëfficiënt bereikt ongekende hoogte, Genk pakte al de meeste punten

Gent, Genk en Anderlecht hebben donderdag een ongelooflijke prestatie verwezenlijkt: allemaal door naar de 1/8e finales van de Europa League. En na de loting is het ook al zeker dat er minstens één ploeg in de kwartfinale zit.

Zo draagt een ploeg bij aan de coëfficiënt van het land: Twee punten voor een overwinning, één punt voor een gelijkspel, niets voor een verlies. Dat cijfer wordt gedeeld door het aantal ploegen dat Europees speelt. Gisteren was dat dus +0,4 door Genk, +0,2 door Gent en niets door Anderlecht. De kwalificatie van Club Brugge voor de Champions was al goed voor vier bonuspunten. En nu zeker is dat er zeker een Belgische club in de kwartfinale zit (Genk of Gent), krijgt België nog minstens een bonuspunt.

Voor dit seizoen zit België in totaal aan 10,1 punten, een unicum waardoor we zesde staan. Maar wat echt telt is de totale coëfficiënt, die over de laatste vijf seizoenen berekend wordt. Daarin staat België nu op een mooie negende plaats. Het is belangrijk dat we in de top tien blijven, want enkel die landen zijn verzekerd van Champions League.

Punten per club dit seizoen:

Genk pakte dit seizoen al de meeste punten (15,5), Anderlecht en Genk staan gelijk (12,5), Standard (6) en Club Brugge droegen ook hun steentje bij.