Sporting Hasselt heeft opvolger voor Stijnen gevonden

Sporting Hasselt heeft een opvolger gevonden voor Stijn Stijnen. De Limburgers hebben een nobele onbekende aan het roer van de ploeg gezet.

De keuze is gevallen op Johan Houben, die eerder enkel clubs uit de lagere afdelingen onder zijn hoede had. "Houben was in het verleden al trainer van onze club en omringt zich met Stefan “Stang” Debruyne en Alain Timmermans. Daarmee heeft hij twee voetbaldieren met een enorm clubhart in zijn dichtste omgeving", klinkt het bij de club.

Stijnen werd ontslagen nadat hij een schorsing van acht maanden aanvaardde na een dispuut met een scheidsrechter. Maar naar verluidt hing zijn baan al een tijdje aan een zijden draadje.