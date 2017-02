Kritiek op systeem 1B: Lierse had de meeste punten, meeste gemaakte goals, minste tegen... en promoveert toch niet

In 1B spelen de twee winnaars van een periodetitel tegen elkaar voor de promotie, en dat zijn Roeselare en Antwerp. Lierse was nochtans de beste ploeg over het hele seizoen bekeken, maar blijft met lege handen achter. En daar is al heel wat kritiek op gekomen.

Wilfried Mostinckx, commentator bij Proximus TV, bekritiseert het eigenaardige systeem van 1B. "Lierse heeft na 28 speeldagen de meeste punten: 5 meer dan nummer 2 Roeselare. Het heeft ook de meeste goals gemaakt, kreeg er het minste tegen en heeft de topschutter in zijn gelederen," vertelde hij aan Sporza.



"Het was gewoon de beste ploeg in deze competitie. Dat het daar op geen enkele manier voor gehonoreerd wordt, is een anomalie. Hier klopt iets niet." Maar hij kan het ook van een positieve kant bekijken. "Antwerp heeft de strafste kern van de reeks en Roeselare beschikt dan weer over de beste ploeg voor 1B. Je moet kunnen knokken in 1B en dat kan Roeselare, met de juiste mix van techniek en fysiek. Het heeft daarnaast veel ervaring," besloot Mostinckx.