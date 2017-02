Er werd in 2015 al beslist over maandagvoetbal: "Vreemd om vast te stellen dat niemand zich dat herinnert"

Foto: © photonews

Het was vorige week een 'hot topic' in België: teams uit de Jupiler Pro League die (tijdens de play-offs) in Europa actief zijn op maandagavond laten spelen. Iedereen deed er wel zijn zegje over, maar reeds in 2015 werd er al een beslissing rond maandagvoetbal genomen.

Club Brugge speelde toen de kwartfinales van de Europa League tegen Dnipro Dnipropetrovsk, en dat tijdens de play-offs. Blauw-zwart greep naast de titel en schreef dat (deels) toe aan het té drukke programma in volle titelstrijd.

Beslissing reeds genomen op 26 juni 2015

Het was toen dat er al gesproken werd over maandagvoetbal. “Dat probleem werd destijds door Club Brugge aangekaart in de Pro League”, aldus Pierre François in Het Laatste Nieuws.

De CEO van de Pro League benadrukt dat er zelfs al een plan op tafel ligt. “Op de raad van bestuur van 23 juni 2015 werd beslist dat clubs die tijdens de play-offs op donderdag Europees spelen, hun volgende competitiewedstrijd op maandag mogen spelen. Die beslissing werd op 26 juni bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Pro League.”

Competitieformule is een probleem volgens Club Brugge

“Iedereen was zich bewust van de problematiek, maar het is vreemd om vast te stellen dat niemand zich herinnert dat in 2015 al over maandagvoetbal beslist werd”, zegt Club Brugge-manager Vincent Mannaert in de krant.

“Inclusief Pierre Fraçois zelf, die vorige vrijdag nog liet weten dat de zaak aan de volgende Algemen Vergadering moest worden voorgelegd. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de spelregels in de loop van het seizoen aangepast worden à la tête du client.”

“De huidige competitieformule is een probleem voor clubs die Europees ver doorstoten, maar dat wordt niet opgelost door maandagvoetbal, dat behoeft structurele oplossingen”, besluit Mannaert.