Anderlecht-huurling dreigt te zakken met Moeskroen... maar wordt wel gevolgd door topclub Liverpool

Mahmoud Hassan, alias Trezeguet, komt dit seizoen op uitleenbasis uit voor Moeskroen. De Anderlecht-huurling was in januari te zien op de Afrika Cup en daar speelde hij zich in de kijker.

De Egyptische pers meldt namelijk dat scouts van Liverpool tijdens de verloren Afrika Cup-finale tegen Kameroen hun oog lieten vallen op Trezeguet. De entourage van de aanvallende middenvelder spreekt zelfs van concrete toenadering. Iets waar de doorgaans goed geïnformeerde Britse kranten nog niet mee uitpakten.

Anderlecht haalde Trezeguet naar een huurperiode afgelopen zomer definitief in huis voor ruim 2,3 miljoen euro. De Brusselaars stalden de Egyptische international vervolgens op Le Canonnier. Voor de rode lantaarn scoorde hij al drie keer en gaf hij evenveel assists.