Debat van de Week: Moet Youri Tielemans nog een jaar bij Anderlecht blijven of naar een topcompetitie trekken? Dit vonden jullie ervan

Waar ligt over enkele maanden de toekomst van Youri Tielemans? Na zijn fenomenale seizoen tot dusver, zowel in de Jupiler Pro League als op het Europese toneel, wenkt een transfer naar het buitenland.

Tielemans mag dan al veel bereikt hebben, hij is nog maar negentien jaar. Veel spelers in zijn positie hebben een fout gemaakt door te snel naar een Europese topper te gaan. 'Is Tielemans klaar voor de stap hogerop?' vroegen we aan jullie en dit zijn de resultaten.

Het mag duidelijk zijn: onze lezers willen Youri Tielemans nog een jaartje in paars-wit zien spelen, want meer dan de helft van de stemmen ging naar een langer verblijf in het Astridpark. Als hij dan toch naar het buitenland zou gaan, is de Spaanse La Liga de beste keuze voor hem, met een dikke 20%. Ook in de Premier League zou deze middenvelder niet misstaan, vindt een goeie 13% van jullie.

Hieronder staan de resultaten van de poll, en HIER kunt u ook de reacties op het originele artikel herlezen.