Unai Emery begon moeizaam bij PSG, maar wist iedereen op andere gedachten te brengen

Het is zeker dat Paris Saint-German niet zo gemakkelijk kampioen zal worden als de voorbije jaren. Daardoor werd er aan coach Unai Emery getwijfeld in het begin van zijn ambtstermijn. Maar de Parijzenaars leggen tegenwoordig wel heel mooi voetbal op de mat en is nog actief op vier fronten.

Emery nam zijn succesvolle 4-2-3-1 van bij Sevilla mee naar Parijs, en dat komt onder andere Thomas Meunier ten goede. Juan Carlos Carcedo, assistent-trainer van PSG, legt uit: "Voor ons is een back een offensieve speler. Hij moet acties maken en zelfs scoren. Zijn vrijheid gaat ten koste van die van de twee verdedigende middenvelders."

Vier fronten

Unai Emery leidde Sevilla drie keer op rij naar eindwinst in de Europa League, maar bij PSG had hij toch tijd nodig om iedereen te overtuigen. Verdediger Adil Rami vertelt hoe hij dat waarschijnlijk gedaan heeft. "Hij geeft mooie speeches. Zijn praatje voor de wedstrijd was vaak zo goed dat ik daarna zin had om mijn directe tegenstander op te eten."

PSG speelt nog mee in de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, de Franse titel en de Champions League, waar ze héél waarschijnlijk doorgaan naar de 1/8e finales na de 4-0 tegen Barcelona. Voor het kampioenschap gaat het nog tussen hen, Monaco en Nice.