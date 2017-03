Hairemans knalde Antwerp naar belangrijke 3-1: "Nu 90 minuten oorlog maken in Roeselare. Dan zie ik het goed komen"

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC zette zondagnamiddag een gigantische stap richting de Jupiler Pro League. Nu wil de oudste club van ons land de klus klaren op het veld van KSV Roeselare.

“Gelukkig maakten we op het einde die 3-1 nog”, aldus een opgeluchte Geoffry Hairemans die een belangrijke elfmeter wist om te zetten. “Da’s een wereld van verschil, hé. Nu moet Roeselare er toch nog twee maken om te promoveren.”

Faut le faire: tijdens zo’n belangrijke wedstrijd en voor het oog van een tot de nok gevulde Bosuil eventjes een strafshop nemen. “Ik had op dat moment eigenlijk weinig of geen stress. Gezonde zenuwen, ja, maar ik zit vol vertrouwen en knalde de bal gewoon keihard naar doel. De keeper kon de bal niet houden”, lachte Hairemans na de match.

Oorlog maken

90 minuten scheiden Antwerp nu van een terugkeer naar eerste klasse. “We moeten de match in Roeselare aanvatten alsof het nog 0-0 is. Alles kan nog, maar we moeten daar gewoon negentig minuten oorlog maken en een doelpunt proberen te maken. Dan zie ik het goed komen.”