Bij een andere club zouden we erom lachen, maar bij Barcelona... "We kunnen het omdraaien tegen PSG"

Foto: © photonews

Barcelona won gisteren - op indrukwekkende wijze - van Celta de Vigo. Het werd uiteindelijk 5-0, maar dat was nog een bescheiden uitslag. In de Champions League dienen ze een 4-0 goed te maken tegen PSG en de hoop daarop is weer wat gestegen bij de Catalanen.

Luis Enrique genoot eerst en vooral van de zege van gisterenavond. "Ik weet niet of dit onze beste wedstrijd van het seizoen was, maar zeker één van de beste van de laatste maanden", knikte hij. "Het was een complete match en dat geeft ons vertrouwen."

Maar is de huidige vorm genoeg om in eigen huis een 4-0 uit de heenmatch tegen PSG goed te maken? "Celta zette ons flink onder druk. Dat zal PSG ook doen, maar zij zullen beter verdedigen. Als alle omstandigheden perfect zijn, kunnen we het omdraaien. Dat gaan we tot de laatste minuut proberen. Als ik een script zou moeten schrijven voor woensdag, zou het er zo uit zien. Vroeg scoren, waardoor we vertrouwen krijgen. We zullen er vol voor gaan."