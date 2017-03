Puntenverlies voor nummers één en twee in de Eredivisie, PSV profiteert

Het blijft spannend in de top drie van de Nederlandse Eredivisie. Feyenoord staat al bijna een heel seizoen op kop, maar Ajax zit hen op de hielen en nu is ook PSV een stapje dichterbij gekomen.

Feyenoord ging op bezoek bij laagvlieger Sparta Rotterdam. Koud kunstje zou je denken, maar al na een minuut stond de 1-0 eindstand op het bord. Mathias Pogba - inderdaad, de broer van Paul - maakte de goal. Feyenoord had vanzelfsprekend het overwicht, het had maar liefst 23 doelkansen en kreeg er geen enkele in doel.

Tegen Groningen leek Ajax hetzelfde te overkomen. In de tweede helft opende Linssen de score voor de thuisploeg, maar sterkhouder Davy Klaassen herstelde het evenwicht in de 82e minuut. Memisevic zette Groningen nog met tien man door een rode kaart, maar Ajax kon niet profiteren.

Feyenoord blijft eerste met 63 punten, Ajax tweede met 59 punten en PSV staat derde met 55 punten.

Overzicht van de Nederlandse Eredivisie:

