BV-fan Tom Waes hoopt dat het na 13 jaar EINDELIJK lukt voor Antwerp: Als het nu wel lukt, zal je mij tot in Brussel horen roepen"

Dankzij de 3-1-zege van zondagnamiddag staat Royal Antwerp FC met één been in de Jupiler Pro League. Na dertien jaar lijkt het eindelijk te zullen lukken voor de Great Old. En dan zal de ontlading ook bij BV-fan Tom Waes groot zijn.

Tom Waes was zondag een aandachtig toeschouwer op de Bosuil. "Het was verschrikkelijk spannend", getuigde hij maandagmorgen op Studio Brussel. "Ik zat daar met een bang hartje in de tweede helft. Roeselare heeft zich geweerd, maar het geluk mag ook eens aan onze kant staan. Ik hoop dat ze het zaterdag kunnen afmaken."

Of het voor de oudste club van het land toch nog kan mislopen? "Ik blijf voorzichtig", aldus Waes. "Ik was er vorig jaar ook bij. Er zijn toen geen traantjes gevloeid, maar ik ben wel zonder iets te zeggen naar huis gereden. Het is al 13 jaar net niet. Als het nu wel lukt, zal je mij tot in Brussel horen roepen. En dan zal je me maandagochtend ook niet aan de telefoon krijgen, denk ik."