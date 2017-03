Bod van 13 miljoen (!) euro loopt binnen aan Gaverbeek

Foto: © photonews

Terwijl de wintermercato gesloten is, gaat het gespeculeer over de toekomst van Soualiho Meïté ongehinderd voort. Een toptransfer voor ruim 12 miljoen euro is immers in de maak. Essevee heeft nu ook een stok achter de deur.

Niemand twijfelde er aan dat Zulte-Waregem de aankoopoptie van 300.000 euro voor 15 juni zou lichten en enkele weken geleden was het dan ook zover.

Meité is nu eigendom van Essevee, dat wel om en bij de 60 procent moet afstaan aan Lille bij een eventuele transfer. En dus moet er bij die zomertransfer een hoog bedrag volgen.

Monaco, Leverkusen ... Het blijven dé topfavorieten. Maar de Duitsers zijn niet bereid om 12 miljoen euro op tafel te leggen. Ondertussen kwam er volgens Het Nieuwsblad wel een bod van 13 miljoen euro binnen vanuit Hull City. De entourage van Meïté wil echter niet naar een Engelse laagvlieger.