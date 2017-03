Kompany weer helemaal fit voor bekerduel tegen Middlesbrough

Foto: © photonews

Manchester City gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Middlesbrough in de kwartfinales van de FA Cup. En daarin mag een opvallende figuur zijn wederopkomst maken: Vincent Kompany.

Vincent Kompany is weer helemaal fit. "Vincent heeft de laatste drie, vier dagen voluit meegetraind met de rest van de selectie", zei coach Guardiola. Er wordt verwacht dat hij tegen Middlesbrough opnieuw tussen de lijnen staat.

Kompany heeft dit seizoen ongetwijfeld gemengde gevoelens over de FA Cup. In 2017 speelde hij nog maar één wedstrijd, de gewonnen FA Cup-match tegen Crystal Palace, maar in aanloop naar de bekermatch tegen Huddersfield blesseerde Kompany zich opnieuw. Door zijn blessureleed heeft de Belgische rots in de branding ook nog maar 116 minuten gespeeld in de Premier League dit seizoen.