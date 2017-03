Tottenham verzekert zich met monsterscore van halve finale in de FA Cup

Tottenham is weer op dreef, na de uitschakeling in de Europa League tegen Gent wonnen ze al hun matchen. Vandaag speelden ze tegen Millwall voor een plaats in de halve finale van de FA Cup.

Het werd een totale overrompeling, Tottenham had 76% van het balbezit en in totaal 32 doelkansen. Geen schijn van kans dus voor derdeklasser Millwall, de eindstand werd 6-0. Son Heung-Min (3x), Christian Eriksen, Dele Alli en Vincent Janssen zorgden voor de doelpunten.

De halve finales worden gespeeld in het mythische Wembley-stadion en beloven een waar spektakel te worden. Arsenal (5-0 tegen Lincoln City) en Manchester City (0-2 tegen Middlesbrough) plaatsten zich gisteren al voor de halve finale, nu komt Tottenham daarbij en maandag spelen Chelsea en Manchester United voor het laatste ticket.