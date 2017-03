Dennis Praet trok de ogen open in Italië: "Vanhaezebrouck misschien wel, maar bij Anderlecht heb ik dat nooit gezien"

Foto: © photonews

Dennis Praet ruilde deze zomer Anderlecht in voor Sampdoria. In Italië trok hij al op de eerste dag de ogen open.

De nieuwe trainingsmethode liet een diepe indruk op hem na. "Na mijn eerste training werd ik al meteen meegenomen naar de videokamer", vertelt Praet in Fan!. "Daar werd mij de speelwijze van Giampoalo (zijn coach, red.) uitgelegd. Dat zie je in België toch niet? Is er een trainer die je met een duidelijke speelstijl kan vereenzelvigen?"

Hein Vanhaezebrouck zette de jongste jaren AA Gent volledig naar zijn hand met herkenbare looplijnen. "Hij misschien wel. Maar bij Anderlecht heb ik dat nooit gekend. Het is een hele choreografie met de hele ploeg. Alles is uitgedokterd. En dat vergt enorm veel denkwerk. Ik had nooit kunnen denken dat voetbal zo ver kon gaan."