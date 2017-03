VIDEO: hallucinant voorbeeld van onsportiviteit, kijk hoe Jelle Van Damme een rode kaart aangesmeerd krijgt!

Jelle Van Damme beleefde vannacht niet zijn beste wedstrijd voor LA Galaxy. Na amper 33 minuten moest onze landgenoot met een rode kaart al van het veld.

Die uitsluiting bleek volledig onterecht. Op de beelden was duidelijk te zien dat Van Damme Guzman niet raakte, toch bleef zijn tegenstrever als voor dood op de grond liggen.

Boom die valt in het bos

Van Damme uitte dan ook zijn ongenoegen op Instagram. "Als een boom in het bos omvalt en niemand is in de buurt om hem te raken, verdient die boom dan een gele kaart? Bestaan er emoji's voor duikers?"

De rode kaart voor Van Damme brak LA Galaxy zuur op, want het verloor van Portland Timbers met 0-1. De voormalige Rode Duivel begint zo met een 0 op 6 aan het seizoen.