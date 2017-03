Ajax-talent dat bij AA Gent niet doorbrak, kent met 28 goals in 28 matchen zijn beste seizoen ooit: "Het was nu of nooit voor hem"

Met 28 goals uit evenveel duels is de kaap van 30 doelpunten in zicht voor Tom Boere. Het jeugdproduct van Ajax dat bij AA Gent nooit doorbrak, kent bij de Nederlandse tweedeklasser FC Oss zijn beste seizoen ooit.

Ook Dario Van den Buijs, die vorig seizoen met Boere samenspeelde bij FC Eindhoven, is blij dat zijn oud-ploegmaat nu helemaal ontbolstert. "Tom is een spits die veel vertrouwen nodig heeft van de coach", vertelt onze landgenoot aan Voetbalkrant.com.

"Als hij voelt dat hij de nummer 1 is, dan is hij onhoudbaar. Tom is razend gevaarlijk in de zestien. Daar mag je hem geen meter ruimte geven."

Dit topjaar is volledig zijn verdienste

"Dat hij nu zijn beste seizoen ooit kent, is volledig zijn verdienste", aldus Van den Buijs. "Vorig jaar liep het bij Eindhoven door de concurrentie en blessures niet zoals verhoopt. Het was stilaan nu of nooit voor hem. Hij had nood aan een topjaar bij Oss, dat heeft hij ook gerealiseerd. Alle credits voor hem."