Wat als het op strafschoppen aankomt?

Foto: © Photonews

Zulte Waregem en KV Oostende speelden in de reguliere competitie twee keer tegen elkaar, geen enkele keer konden we een winnaar aanduiden. Wat als het ook in de bekerfinale gelijk blijft? Strafschoppen! En wie staat er dan het beste voor?

Zulte Waregem heeft pech dat het met Davy De fauw en Timothy Derijck twee spelers moet missen die in zo'n penaltyreeks ook wel een strafschop zouden durven lukken. Bovendien heeft Essevee dit seizoen met Leye een drietal penalty's gemist - al ging zijn laatste er wél opnieuw in.

KV Oostende heeft dan weer met Berrier, Dimata, Musona en Cyriac vier spelers die dit seizoen samen negen elfmeters perfect wisten om te zetten. De Kustboys lijken dan ook de statistieken mee te hebben, al gaat het natuurlijk ook over het stoppen van strafschoppen - Sammy Bossut pakte er nog eentje in Eupen.

"Sammy pakt die strafschop en zorgt er zo voor dat we winnen, Mühren tankt vertrouwen met zijn doelpunt, Coopman is bijzonder werklustig en maakt enorme stappen, … En de overwinning tegen Eupen zal wel voor iedereen een boost zijn", ziet Francky Dury vooral de vorm van de dag zijn belang hebben.