Manchester United: "Het interesseert jullie misschien dat we de grootste zege uit onze geschiedenis tegen Anderlecht geboekt hebben"

De kwartfinale van de Europa League brengt een werkelijke topaffiche met zich mee. Manchester United deelde na de loting meteen een steek uit richting Anderlecht. The Mancunians pakten 60 jaar geleden namelijk hun grootste overwinning ooit tegen de Brusselaars.

In de Europese beker tijdens het seizoen 1956/57 stonden deze twee ook al tegen elkaar. Toen verloor Anderlecht thuis met 0-2 tegen Manchester United, maar in de terugmatch werd het maar liefst 10-0. Matt Busby, de toenmalige trainer, zei: "De jongens wonnen met 10-0, een ongelooflijke score waardoor mensen dachten dat Anderlecht een slechte ploeg had. Maar dit was geen klein team uit Malta of Ijsland. België was een sterk voetballand en Anderlecht was er kampioen."

Deze match oprakelen is toch wel een steek van Man Utd, ze zijn er zo te zien vrij gerust in. Nochtans werd een topclub uit de Premier League dit seizoen al uitgeschakeld door een Belgische topclub, met Tottenham en Gent.