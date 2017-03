Soetaers over afwezigheid Kompany: "Misschien moet hij een stapje terugzetten"

Foto: © Photonews

Roberto Martinez maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Griekenland en Rusland. Zo'n selectie brengt altijd voer voor discussie met zich mee. Wij laten Tom Soetaers aan het woord over de keuzes van de bondscoach.

“Als ik de selectie bekijk, dan noteer ik geen verrassingen. Achterin zijn er toch enkele twijfelgevallen, hé”, aldus Tom Soetaers in een gesprek met Voetbalkrant.com. “De verdediging is en blijft een beetje het pijnpunt van de huidige ploeg.”

“Over Vermaelen, die vaak geblesseerd is, heb ik mijn twijfels, terwijl ik het enigszins jammer vind dat Lombaerts er niet bij is. Hij zit in een rare situatie bij Zenit, maar is iemand op wie je altijd kan rekenen. En daarnaast is het jammer dat Kompany nog niet verder staat. Hij traint nog maar twee weken en is nog niet klaar voor het grote werk.”

"Kompany moet nu een lange periode fit blijven" - Tom Soetaers

“Ik geloof nog steeds in een terugkeer van Kompany”, gaat Soetaers verder. “Alleen stel ik me de vraag of het niet beter zou zijn dat hij na dit seizoen een stapje terug zet en aan de slag gaat bij een club zoals pakweg Everton. Daar liggen de verwachtingen toch net ietsje lager.”

“Langs de andere kant zal dat zijn blessuregevoeligheid niet wegnemen. Het is zaak dat Kompany nu eens een lange periode fit blijft. De toekomst zal uitwijzen of dat mogelijk is. Maar als hij nog eens voor langere tijd, twaa à drie maanden, in de lappenmand ligt, is het volgens mij over en uit.”

"China vergelijken met Rusland? Dat vind ik vreemd" - Tom Soetaers

Axel Witsel is er wél bij. “Ik heb vorige week toevallig eens naar zo’n match uit de Chinese competitie gekeken. Ik heb de match niet uitgekeken omdat het niveau zó laag lag. Dat Martinez China vergelijkt met Rusland, vind ik dan ook vreemd. Daar speelde Witsel toch voor de prijzen en kwam hij in de Champions League uit", meent Soetaers.

“Maar het is aan de bondscoach om te beslissen of hij Witsel nodig heeft. Nu vormt dat op zich geen probleem, want Witsel is nog fit. Als je na een jaar terugkeert uit China hoeft dat ook nog geen probleem te vormen. Maar als je twee jaar in China voetbalt en je wil dan naar een Europese topcompetitie, kan je het niveau volgens mij niet meer aan.”