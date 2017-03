Wat als je Oostende én Essevee samen legt? Dit is het dreamteam van de bekerfinale

Timothy Derijck en Davy De fauw konden we niet kiezen - door blessure zijn zij er meer dan waarschijnlijk niet bij in de bekerfinale, maar verder konden we een uiterst aardig team samenstellen door de sterktes van beide teams uit de bekerfinale samen te voegen.

Doelman

Silvio Proto is een klasbak, William Dutoit liet de voorbije maanden bij de Kustboys zien een waardig alternatief te zijn. Geen van beiden speelde echter een volledig seizoen. Dat deed Sammy Bossut ook wel niet, maar hij is in 2017 misschien wel in de vorm van zijn leven en krijgt daarom de lichte voorkeur.

Verdediging

In de verdediging was het moeilijk kiezen, zeker omdat Derijck er altijd had ingestaan indien fit. Op rechts was zelfs Canesin een optie, maar kozen we uiteindelijk voor Marusic. Links is Hamalainen aan een seizoen bezig dat niemand bij Genk nog in hem zag, centraal maken de onervaren (maar verbazingwekkende) Baudry en ervaren rot Rozehnal samen de dienst uit.

Middenveld

Weinig te doen aan het centrale duo op het middenvel van Zulte Waregem. Siani heeft dan wel zeker zijn kwaliteiten, tegen Meïté en Lerager kan hij vooralsnog toch niet tippen. Ook Jali haalde het team net niet, terwijl Franck Berrier aan een erg goed seizoen bezig is en zo Kaya en Lepoint uit het team houdt.

Aanval

Musona is meer dan ooit een gesel geworden voor de defensie, sinds hij op zowat alle plaatsen op het veld opduikt. En Mbaye Leye is al eventjes niet meer de targetman van vijf seizoenen geleden, maar als zwerver rond een diepe man weet hij wel nog het doel staan én is hij van goudwaarde voor zijn team. Met Dimata hebben we bovendien een echte sterke goaltjesdief in de spits.