Club Brugge-spits zag destijds droomtransfer in rook opgaan: "West Ham, Celtic, Arsenal en Rubin Kazan belden"

Joseph Akpala komt momenteel maar zelden aan spelen toe bij KV Oostende. Ooit stond de Nigeriaan in de vuurlinie bij Club Brugge.

Hoewel er vaak twijfels waren over Akpala, scoorde hij er wel aan de lopende band. En dat lokte ook interesse uit. "West Ham, Celtic, Arsenal en Rubin Kazan belden wel", bekent de centrumspits in Fan!.

"Kazan heb ik laten liggen omdat het er veel te koud is. Met de nationale ploeg van Nigeria speelden we eens in het stadion van West Ham een interland tegen Ierland, toen is er ook effectief contact geweest. Uiteindelijk kwamen de clubs er niet uit. Jammer, want in Engeland voetballen, dat was altijd een droom van me."

De Premier League werd het niet voor Akpala, wél de Bundesliga. De ex-international trok in 2012 naar het Duitse Werder Bremen. Later verhuisde hij nog naar Turkije om uiteindelijk aan de Belgische kust te belanden.