Lukaku schiet zichzelf opnieuw geschiedenisboeken in én krijgt reactie van Lineker

Foto: © photonews

Romelu Lukaku moest zaterdagmiddag de volle 91 minuten wachten op een goal, maar scoorde er meteen twee. Hij kon nog een paar records toevoegen aan zijn palmares.

Zo is Lukaku de eerste speler die voor Everton meer dan 20 goals weet te maken sinds de invoering van de Premier League. Zijn teller staat momenteel op 21, daarmee staat hij opnieuw helemaal bovenaan de topschutterslijst in de Premier League.

Harry Kane volgt op twee doelpunten, maar komt morgen nog in actie. Het ontlokte een reeks tweets van niemand minder dan Gary Lineker uit. "Lukaku is de eerste speler die voor Everton meer dan twintig goals maakt in 31 jaar. Hij is op weg om de eerste speler van Everton te worden die er 30 zal maken." Wie die illustere speler was 31 jaar terug? Juist, Gary Lineker zelf.

Lukaku scores and becomes the first player to notch 20 league goals for Everton for 31 years. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 18, 2017

Lukaku makes it 21 and he's on his way to be the first Everton player to score 30 league goals for 31 years. 😉 — Gary Lineker (@GaryLineker) March 18, 2017