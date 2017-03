Wenkt transfer van minstens 7 miljoen euro voor Dimata? Oostende-voorzitter Coucke legt zijn plan met de smaakmaker uit

Landry Dimata groeide in geen tijd uit tot een van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. Een miljoenentransfer werkt voor het goudklompje van KV Oostende, maar Marc Coucke ziet ook mogelijkheden aan de kust.

Tijdens de winter klopten al verschillende clubs aan voor het speerpunt van KVO. Toch bleef rond Dimata alles bij het oude. Maar wat in de zomer? "Is het niet mooi hoe die jongen is geëvolueerd in Oostende?", vraagt voorzitter Coucke zich af in Het Laatste Nieuws.

Automatisch niveau hoger

"Natuurlijk moet Dimata naar een betere ploeg, maar stél dat we de beker winnen, en we spelen zes keer Europees volgend seizoen, dan speelt Dimata toch automatisch op een hoger niveau?"



"Want één ding beloof ik: áls we in Europa zitten, gaan we onze verantwoordelijkheid tegenover het Belgische voetbal nemen - we zullen ons versterken, 't is niet de bedoeling om eruit te gaan in Ljubljana."