Monaco rondt fantastische week af met vijfde overwinning op rij

Voor Monaco kon de week al niet meer stuk: het stootte Manchester City uit de Champions League met heel mooi voetbal en staat in de kwartfinale. Zondag ging de ploeg op bezoek bij Caen.

Tegen Caen kon AS Monaco een vrij gemakkelijke winst optekenen: 0-3 werd het. Wie anders dan absolute seizoensrevelatie Mbappé trapte de eerste binnen, en hij maakte ook nog eens de laatste. Tussendoor pikte Fabinho zijn goaltje mee vanop een penalty. De 18-jarige Mbappé stond dit seizoen al 18 keer aan de aftrap, en scoorde daarin 18 doelpunten. Wat een speler!

Kylian Mbappé has started 18 games for Monaco across all competitions this season.



He has scored 18 goals in those games.



Wonderkid. ⭐️ pic.twitter.com/nU9qZmKC2P