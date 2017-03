Coryn én Coutereels aan het kanon, goed nieuws voor Wullaert en Cayman

Diverse Flames in het buitenland kwamen op zondag in actie. En dat leverde flink wat opbeurende resultaten op.

In de Ligue 1 won het Montpellier van Janice Cayman bij Guingamp: 0-2, met dank aan Blackstenius en Le Bihan. Door de nederlaag van PSG zaterdag tegen het Marseille van Yüceil, doet Montpellier weer helemaal mee om de tweede plaats (en voetbal in de Champions League).

Dat kan ook gezegd worden van Tessa Wullaert. Zij won voor de tweede keer in een week een belangrijk duel van Bayern München, deze keer in de Bundesliga. Daardoor blijven de Wolvinnen knap tweede in de stand na Potsdam. Harder en Kerschowski zorgden voor de goals op de verjaardag van Wullaert.

In de Franse tweede klasse won Lille met veel overtuiging van Boulogne. Jana Coryn maakte er twee, ook Maud Coutereels scoorde in de 8-0 zege. In de stand hebben ze nu vijf punten voorsprong op La-Roche-sur-Yon.