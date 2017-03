Titelfavoriet Feyenoord komt goed weg bij Heerenveen, Ajax verliest dure punten ondanks eerste goal van zoon Kluivert

Feyenoord staat aan de leiding in de Eredivisie, maar PSV en Ajax zitten hen op de hielen. PSV kon gisteren al een overwinning boeken, de andere twee kwamen zondag aan bod.

De Rotterdammers moesten zondagmiddag op bezoek bij Heerenveen, en dat verliep niet van een leien dakje. Heerenveen kwam zelfs op voorsprong via een penalty van Reza Ghoochannejhad, bij ons bekend van bij Sint-Truiden en Standard. De thuisploeg behield het overwicht in de eerste helft, Feyenoord kreeg geen enkele bal tussen de palen. Na de pauze herpakten ze zich, dankzij doelpunten van Jorgensen en Vilhena werd het toch een 1-2-overwinning.

De wedstrijd van Ajax begon met een klein drama: de verdediging gaf de bal zomaar weg en een schot belandde via Tete in doel. Gelukkig voor de Amsterdammers was er even later Justin Kluivert (de zoon van Patrick), die zijn eerste doelpunt maakte op het hoogste niveau. Daar bleef het bij en zo verliest Ajax heel kostbare punten.

De titelstrijd is zeker nog niet beslist in Nederland, maar de afstand wordt nu wel groter: PSV staat derde met 61 punten, Ajax tweede met 63 punten en Feyenoord op kop met 69 punten.

Overzicht van de 27ste speeldag in de Nederlandse Eredivisie:

