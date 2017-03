Vossen ziet wat Club Brugge nodig heeft: "Dan zijn we misschien wel onverslaanbaar"

Club Brugge stoomt zich in het Spaanse Marbella klaar voor de eindstrijd in de play-offs. Blauw-zwart wil zichzelf - als het even kan - natuurlijk maar wat graag opvolgen als landskampioen.

Als Club straks succesvol wil zijn in de play-offs, zal het toch ook verplaatsing beter voor de dag moeten komen. Tijdens de reguliere competitie knelde daar het schoentje te vaak, dat beseft ook Jelle Vossen.

In Spanje werkt Club Brugge nu hard aan het probleem. “We werken vooral aan onze mentaliteit voor wedstrijden op verplaatsing. Met behulp van kleine trucjes die ons 120 procent gefocust aan de aftrap brengen”, zegt Vossen in Het Nieuwsblad.

Onverslaanbaar

De spits van de landskampioen heeft er dan ook vertrouwen in dat het goed komt. “Als we de visie die de coach voor play-off 1 in zijn hoofd heeft kunnen uitdragen, dan zijn we misschien wel onverslaanbaar. Ook op verplaatsing.”