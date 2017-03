Publiekslieveling maakt zich onmogelijk bij Lokeren: "Ik vrees dat zijn verhaal over en uit is"

Foto: © Photonews

Sporting Lokeren bereidt zich in alle rust voor op de start van play-off 2. Runar Kristinsson werken vandaag (woensdag, nvdr.) een oefenwedstrijd af tegen het Nederlandse FC Twente, maar dat zal zonder... Ayanda Patosi zijn.

De Zuid-Afrikaan stuurde dinsdag zijn kat naar de training van Lokeren, zo weet Het Laatste Nieuws. De aanvallende middenvelder besloot op eigen houtje om wat langer in Zui-Afrika te blijven.

Nochtans leek Patosi er na lange tijd eindelijk weer door te komen. Door dit voorval maakt de inmiddels 24-jarige Zuid-Afrikaan zich quasi onmogelijk op Daknam.

Over & uit

Sportief directeur Willy Reynders vraagt zich luidop af of Patosi nog een toekomst heft bij Lokeren. “We wachten nog even af of hij toch een gegronde reden heeft. Je weet maar nooit. Maar gezien zijn verleden…”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“We hebben al veel tijd en energie in Ayanda gestoken. We overtuigden de trainers om hem nog één kans te geven. Maar nu lapt hij ons dit weer. Zo stupide. Ik vrees dat zijn verhaal over en uit is.”