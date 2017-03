Mevrouw Yoni Boyens laat met pikante foto zien wie de baas is: "Ik heb de borsten, ik bepaal de regels"

Foto: © photonews

Yoni Buyens kende niet bepaald zijn beste seizoen uit zijn carrière. De middenvelder werd uitgeleend aan KVC Westerlo, maar kwam bij de Kemphanen weinig aan spelen toe.

Bovendien degradeerde Westerlo uit de Jupiler Pro League, waardoor Buyens enkele maanden zonder competitievoetbal zit. Gelukkig vindt hij in deze tijden troost bij zijn echtgenote Jill Withofs.

De blonde schone pakte onlangs uit met een fotoshoot waarin ze haar troeven op tafel gooide, maar ook nog eens benadrukte wie de baas is thuis. "I have the boobs, I make the rules", was het veelzeggende onderschrift bij een van de pikante foto's.

"I have the boobs, I make the rules." w/ Jill (@jillwithofs) Een bericht gedeeld door ROBBERT POEL (@robbertpoelphoto) op 19 Mrt 2017 om 9:02 PDT