Kara mist interland, makelaar verrast: "Hij moet niet per se weg"

Foto: © photonews

Het liep sinds de winterstop nog niet van een leien dakje voor Kara Mbodji. De verdediger van Anderlecht zag een transfer door de neus geboord én heeft last van een chronische knieblessure.

Toch was het niet dat probleem dat ervoor zorgde dat hij vanavond in Londen niet aan de aftrap staat van de oefenwedstrijd tegen Nigeria. Het visum van Kara raakte niet tijdig in orde. Volgende week in Parijs wordt hij wel in de ploeg verwacht. Daar komt hij Ivoorkust, én Marc Wilmots, tegen.

Intussen had zijn makelaar het in Het Laatste Nieuws over de transfersoap van deze winter. "Het is geen geheim dat Kara naar Engeland wil", aldus Mogi Bayat. "In januari kreeg Anderlecht aanbiedingen tussen 10 en 12 miljoen euro."

Bod tussen 10 en 12 miljoen

De transfer kwam er niet op vraag van Weiler, Vanden Stock en Van Holsbeeck. Kara kreeg wel een loonsverhoging. "Er is een contractwijziging gekomen die iedereen tevreden stelt. Nu weet ik ook wat hij moet kosten aan het eind van het seizoen. Maar hij heeft een contract tot 2019, hij moet niet per se weg."