Simon Mignolet pakt uit met prima reflex om misser van Filip Joos recht te zetten: "Goeie correctie"

Afgelopen weekend maakten Manchester City en Liverpool er een beklijvende topper van. Na afloop haalde Filip Joos doelman Simon Mignolet voor de camera.

De voetbalcommentator bracht in het Etihad Stadium verslag uit voor Play Sports. Joos vergiste zich echter en riep 'Telenet', waarna Mignolet hem met een prima reflex verbeterde. "Goeie correctie", kon Joos wel lachen om zijn misser.

Man City en Liverpool trakteerden hun fans elk op een goal, in een topper die bol stond van de gemiste kansen en niet gefloten penaltyfouten. Door de puntendeling bleven The Citizens (57 punten) en The Reds (56 punten) respectievelijk op plaats 3 en 4 staan in de klassering.