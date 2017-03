Michel Verschueren moest een tumor laten verwijderen: "Ik voel me net een gevangene"

Foto: © Photonews

Michel Verschueren zijn operatie was ernstiger dan eerst gedacht. Mister Michel moest een tumor aan de ingewanden laten verwijderen. Toch verloor hij er zijn legendarische 'joie de vivre' niet bij.

De 86-jarige Verschueren kon al direct relativeren na zijn operatie in het OLV Ziekenhuis van Aalst. "Ik wil geen sensatie", zegt hij in LDH. "Ik heb geen voetbalmatchgewonnen. En daarbij ik ben niet geschoren", lachte hij reeds.

Verschueren zag er volgens de krant goed uit en grapte reeds met de verpleegsters. "Ik voel me goed", zei hij. "Het enige wat me stoort, zijn die slangen waar ik aan vasthang. Ik voel me net een gevangene."