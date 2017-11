Genk doet het ook bij Zulte Waregem: "Ik ben verantwoordelijk" vs "We moeten ook lelijke matchen winnen"

Foto: © photonews

Racing Genk pakte ook op bezoek bij Zulte Waregem de volle buit en zo hebben de troepen van Albert Stuivenberg halfweg de competitie 22 punten. Of dat voldoende zal zijn voor de top-6? Dat zal later nog moeten blijken. Het voetbal? Dat moet nog beter.

"Neen, voetballend gezien is het nog niet top. Ik zie graag de voetballende oplossing en er zijn andere oplossingen dan een bal in de tribune te keilen", blijft Albert Stuivenberg na een nieuwe overwinning kritisch.

Hadden al veel meer punten kunnen hebben

"Maar we hebben eens een lelijke wedstrijd gewonnen en dat was ook de bedoeling. Het is goed dat we nu eens de volle beloning krijgen, want van de zeven gelijke spelen hadden we zeker drie of vier keer de overwinning verdiend. En dan stonden we al met veel meer punten."

Ook Francky Dury was zelfkritisch: "We zitten nu in een mindere periode, en ik ben verantwoordelijk. Ik moet ervoor zorgen dat morgen de jongens weer het hoofd omhoog krijgen en de rug rechten", klonk het bij de oefenmeester van Zulte Waregem.