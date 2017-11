Wouter Vrancken countert de kritische reacties op z'n opvallende verhuis van Lommel naar KV Kortrijk

Verrassend nieuws begin deze week toen bekend raakte dat Wouter Vrancken de technische staf van KV Kortrijk kwam vervoegen. Enkele weken geleden vertrok de Limburgse oefenmeester nog halsoverkop bij Lommel.

Vrancken keerde Lommel, de leider in de Eerste Amateurliga, om persoonlijke redenen de rug toe. Dat hij nu bij de Kerels aan de slag ging, deed op de sociale media de wenkbrauwen fronsen. De kritische reacties begrijpt de oud-voetballer niet.

Twee aanbiedingen laten liggen

"Ik heb duidelijk gezegd dat ik liever als assistent bij een profclub of op een lager niveau als hoofdtrainer wil werken", verdedigt Vrancken zich in Het Belang van Limburg. "Vergeet niet dat ik intussen twee aanbiedingen om hoofdtrainer te worden van ploegen van een hoger niveau dan Lommel links liet liggen. Ik heb me gehouden aan de afspraak met Lommel."

Lommel palmt momenteel in de 1ste Amateurliga nog steeds de eerste plaats in. KV Kortrijk kon zaterdag onder het nieuwe trainerstrio De Boeck, Staelens en Vrancken een eerste keer winnen tegen STVV.