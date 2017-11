Albert breekt lans voor Anderlecht-speler: "Ik zou hem in ieder geval niet laten vertrekken"

Foto: © photonews

Bij Anderlecht wordt er toch weer een drukke wintermercato verwacht. Verschillende spelers hebben al aangegeven dat ze een oplossing willen als ze niet aan spelen toekomen. Philippe Albert, icoon van het Astridpark, zou er eentje toch houden.

Albert, analist voor La Capitale, is al langer voorstander van Nicolae Stanciu. De voormalige verdediger ziet iets speciaal in de Roemeen. "Hij heeft gewoon minder krediet dan anderen. Als Anderlecht negen miljoen voor hem betaalde, dan zal hij wel weten hoe hij moet voetballen zeker?"

Want Albert is één van diegenen die Stanciu wel wil zien blijven. "Hij heeft duidelijk talent en een goeie mentaliteit. Als je hem echt wil beoordelen, moet je hem tot januari een reeks matchen geven. En niet oordelen na één match. Ik zou hem in ieder geval niet laten vertrekken in januari."