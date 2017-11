Slecht nieuws blijft komen bij Zulte Waregem: sterkhouders weken out

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft slecht nieuws gekregen. Francky Dury zal het nog een tijdje langer moeten stellen zonder Peter Olayinka. De Nigeriaanse aanvaller heeft een schiertje in de buitenste band van de knie.

Olayinka liep zijn blessure op in de wedstrijd tegen Vitesse. De diagnose is redelijk zwaar, want hij zal enkele weken aan de kant staan, weet HLN. Ook over Timothy Derijck, sterkhouder in de defensie, is er geen goed nieuws.

De verdediger blijft last hebben aan de knie en verteert de hogere intensiteit van trainen niet. Ook Gertjan De Mets en Fredrik Oldrup Jensen zijn nog out.