Chelsea staat zwaar onder druk: derde grootmacht klopt op de deur voor Courtois

Staat Thibaut Courtois in de nabije toekomst elders in de goal? De Rode Duivel schuift de onderhandelingen over een nieuw contract bij Chelsea alvast op de lange baan.

De huidige verbintenis van Courtois loopt nog tot midden 2019. De nummer 1 van de Rode Duivels benadrukte dinsdag in Baku dat er in de zomer tijd genoeg is om erover te praten.

Loonsverdubbeling

Courtois wil boter bij de vis en dus heeft Chelsea twee opties, meldt Het Laatste Nieuws. Ofwel verdubbelt de Engelse landskampioen het loon van zijn doelman, die nu 110.000 euro per week verdient. Een loon dat in de buurt komt van de beste betaalde PL-doelman David De Gea (230.000 euro per week). Ofwel laten The Blues hem gaan om zo nog een transfersom op te strijken.

Veel Europese grootmachten lonken namelijk naar Courtois. Eerder was er al interesse van PSG en Real Madrid. Nu springt ook Juventus in de dans. Kortom, het belooft na het WK nog een drukke zomer te worden voor onze landgenoot.