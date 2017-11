Werd afscheid Totti opgedrongen? "Kan me voorstellen dat het niet het beste nieuws is geweest dat hij in zijn leven heeft gehoord"

Afgelopen seizoen besliste Francesco Totti om met pensioen te gaan. Een beslissing die, zo blijkt nu, fel werd aangemoedigd door technisch directeur Monchi.

Monchi ruilde afgelopen zomer de Spaanse club Sevilla in om aan de slag te kunnen gaan bij AS Roma. Bij het Italiaanse team was één van zijn eerste opdrachten om Totti zijn afscheid te doen afkondigen.

"Ik kan me voorstellen dat het niet het beste nieuws is geweest dat hij in zijn leven heeft gehoord, maar ik geloof dat hij het op prijs stelde dat ik hem recht in de ogen aankeek toen ik het hem vertelde", aldus Monchi op de website van Gianluca Di Marzio.

Trilde op mijn benen

Ik weet zeker dat dat gesprek de basis legde voor onze goede relatie die we nu hebben, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Toen ik het hem vertelde, trilde ik op mijn benen. Omdat ik het niet zomaar aan een oude voetballer vertelde, maar Francesco Totti en niemand anders", zegt Monchi nog.