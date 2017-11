Verheyen ziet een groot verschil tussen de fans van Anderlecht en Club Brugge: "Daar moesten wij echt niet veel doen om ze stapelzot te krijgen"

Hein Vanhaezebrouck deed woensdag na het 1-2-verlies tegen Bayern München zijn beklag over het stille Anderlecht-publiek ondanks de goede prestatie. De fans van paars-wit zijn kritisch, en daar moet ook de nieuwe trainer aan wennen.

Het contrast met pakweg Jan Breydel, waar de Club Brugge-fans er bijzonder kort opzitten, is groot. Ex-speler Gert Verheyen, die zowel bij Anderlecht als bij blauw-zwart in de aanval stond, is de juiste man om te vergelijken.

"De cultuur bij Anderlecht is anders dan die bij Brugge”, zegt Verheyen in Het Nieuwsblad. "Bij Club moesten wij echt niet veel doen om die fans stapelzot te krijgen. Je best doen en de wedstrijd spannend maken, volstonden."

Groot palmares

"Bij ­Anderlecht is dat niet zo. Tegen ­Bayern was het echt héél goed, maar de mensen gaan daar niet voor op de banken staan. Natuurlijk speel je als voetballer liever in zo’n bruisend stadion, maar veel clubs met een groot palmares hebben een puur toekijkend ­publiek. Kijk naar Real en Barça, terwijl bij Atlético – de ­underdog – de fans hun leven geven."