4-0 voorstaan en toch nog gelijkspelen: Bosz mag zo goed als zijn koffers pakken

Als je van een onverwachte ontknoping spreekt... Borussia Dortmund stond zaterdagnamiddag met 4-0 voor tegen Schalke 04. Maar uiteindelijk eindigde de wedstrijd nog op een gelijkspel.

Peter Bosz, de gecontesteerde coach van Borussia Dortmund, zag zichzelf al op rozen zitten nadat het na 25 minuten al 4-0 stond. Auabemayang, een own goal, Götze en Guerreiro zorgden daarvoor. Het werd echter 4-2 na goals Burgstaller en Harit na de rust.

En toen Aubameyang twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, kroop de nervositeit in de rangen bij Borrusia. In de 87ste minuut maakte Caligiuri de 4-3. En in de blessuretijd kreeg Dortmund het deksel helemaal op de neus toen Naldo de 4-4 scoorde. Voor Peter Bosz lijkt dit de druppel die de emmer doet overlopen. Volgende week verwachten we een aankondiging van zijn ontslag.

