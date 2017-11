De beste peptalk die Deschacht ooit kreeg: "Iedereen kreeg er kippenvel van"

Foto: © Photonews

Olivier Deschacht heeft op 36-jarige leeftijd al enkele watertjes doorzwommen met Anderlecht. Topmomenten en moeilijke momenten, maar sommige steken er met kop en schouders bovenuit. In de rubriek 'Buitenspel' van Het Nieuwsblad deelt hij er zo eentje.

"Je herinnert je waarschijnlijk nog de match Anderlecht-Standard in 2009 met die gruwelijke tackle op Marcin Wasilewski, die zijn been brak? Dat toen ook Jan Polak zijn kruisbanden aan flarden gingen, raakte een beetje ondergesneeuwd door de affaire-Witsel", herinnert Deschacht zich.

"Maar goed, Ariël Jacobs had iets in petto toen we voor de eerste keer na de feiten naar Sclessin trokken. Net voor de match kregen we twee videoboodschappen te zien waarin Marcin en Jan ons een hart onder de riem staken. Dat was geweldig om te zien én te horen. Iedereen kreeg er kippenvel van."

En of het ideetje van Jacobs geholpen heeft? "We wonnen met 0-4. Ironisch genoeg kreeg Witsel ook voor de rust nog rood."