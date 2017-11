Kontich wint ruim en blijft op kop in eerste nationale

Foto: © Leo Stolck

In de eerste klasse van het vrouwenvoetbal stonden op zaterdag opnieuw enkele erg interessante duels op het programma. We nemen jullie even mee met een overzichtje.

Kontich won de topper in de reeks van Merkem met duidelijke cijfers: 5-0. Saint-Ghislain won dan weer met het kleinste verschil bij Zulte Waregem. Beide teams blijven zo op kop in het klassement.

Woluwe won de wedstrijd in de subtop van Melsele ook al met duidelijke cijfers, onderaan raakt Tienen voorlopig niet van de nul weg met een nieuwe nederlaag.

De spanning tussen plek 3 en de voorlaatste positie in de eerste klasse is echt nog steeds te snijden. Het overzicht van de uitslagen en de stand:

