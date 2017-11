Club Brugge, Genk, OH Leuven en Mechelen winnen in tweede nationale

Foto: © Leo Stolck

In tweede nationale van het vrouwenvoetbal stonden dit weekend opnieuw enkele interessante duels op het programma. Een overzichtje.

Club Brugge trok op bezoek naar Sinaai en won met 0-2. Daardoor blijven zij op kop in tweede klasse A. Ook Wuustwezel en Egem pakten de volle buit en sluiten zo knap aan in het spannende klassement.

Genk en OHL ongeslagen

In tweede nationale B waren er ook enkele interessante duels. KV Mechelen won in eigen huis met forfaitcijfers van Anderlecht, en blijven zo derde in de stand op respectabele afstand van Genk en OH Leuven.

Zowel Genk (30 op 30) als OHL (28 op 30) zijn ook na tien speeldagen nog ongeslagen. Respectievelijk Louwel en Veltem kwamen nooit in het stuk voor.

