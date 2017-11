Anderlecht lijkt verhuurde speler - waar ze nog meer dan 3 miljoen voor betaalden - in januari definitief kwijt te geraken

Anderlecht heeft nog heel wat verhuurde spelers rondlopen. Voor eentje zou zijn verhaal bij Anderlecht in januari wel eens definitief kunnen stoppen. Mahmoud Hassan, beter bekend als Trezeguet, heeft concrete interesse vanuit Amerika opgewekt.

Anderlecht leent Trezeguet momenteel uit aan het Turkse Kasimpasa. Daar was hij in twaalf matchen al goed voor vijf goals en vier assists. De Turkse club wil hem graag houden, maar dat wordt moeilijk, want het Amerikaanse Los Angeles FC trekt stevig aan zijn mouw.

De 23-jarige Eygptenaar is technisch heel begaafd, maar kon bij paars-wit nooit doorbreken. Bob Bradley, coach van LA FC, heeft zijn clubbestuur al te kennen gegeven dat hij Trezeguet er absoluut bij wil. Die moet echter zijn plaatsje voor het WK nog afdwingen. En of dat in de MLS zo makkelijk gaat worden...